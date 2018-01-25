بررسی تأخیر پروازها به دادسراها کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، سعید فلاح ضمن تأکید بر لزوم اطلاع‎رسانی صریح و شفاف به مسافران به هنگام بروز تأخیر پروازها، گفت: شرکت‎های هواپیمایی موظفند به هنگام بروز تأخیر در پروازها نسبت به اطلاع‎رسانی دقیق و لازم به مسافران اقدام کنند و فرودگاه‎ها نیز به عنوان اصلی‎ترین همکار مستقیم و مشاهده کننده عملکرد شرکت‎های هواپیمایی، موظف هستند که علاوه بر تأکید بر انجام تعهد و مسئولیت توسط آنها، مدافع حقوق مسافران نیز باشند.

وی گفت: شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوای ایران کشور و سایر دست‎اندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی برای کاهش تأخیر و تسهیل و روان‎سازی پروازها پیوسته تلاش کرده‌اند و اکنون شاهد وضعیت خوب و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‎ها بویژه مهرآباد هستیم.

سرپرست دادسرای فرودگاه مهرآباد، اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تدابیر لازم روند نزولی تأخیرها را شاهد باشیم.