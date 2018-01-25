بررسی تأخیر پروازها به دادسراها کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، سعید فلاح ضمن تأکید بر لزوم اطلاعرسانی صریح و شفاف به مسافران به هنگام بروز تأخیر پروازها، گفت: شرکتهای هواپیمایی موظفند به هنگام بروز تأخیر در پروازها نسبت به اطلاعرسانی دقیق و لازم به مسافران اقدام کنند و فرودگاهها نیز به عنوان اصلیترین همکار مستقیم و مشاهده کننده عملکرد شرکتهای هواپیمایی، موظف هستند که علاوه بر تأکید بر انجام تعهد و مسئولیت توسط آنها، مدافع حقوق مسافران نیز باشند.
وی گفت: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوای ایران کشور و سایر دستاندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی برای کاهش تأخیر و تسهیل و روانسازی پروازها پیوسته تلاش کردهاند و اکنون شاهد وضعیت خوب و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاهها بویژه مهرآباد هستیم.
سرپرست دادسرای فرودگاه مهرآباد، اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تدابیر لازم روند نزولی تأخیرها را شاهد باشیم.
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