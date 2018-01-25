سهم آذربایجان شرقی از تسهیلات کمیته امداد ۱۱۱ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح صبح پنج شنبه در دیدار با مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه دولت به تعهدات خود در تخصیص اعتبارات به خوبی عمل کرده است به طوری که ۹۷ درصد بودجه کمیته امداد اختصاص یافته است.

وی با اشاره به شعار دولت تدبیر و امید در جهت رفع فقر مطلق گفت: رفع فقر مطلق یکی از ماموریت های مهم و کلیدی دولت تدبیر و امید بوده و کمیته امداد دراین جهت با دولت و نمایندگان مجلس هماهنگ است .

فتاح افزود: ادعا نمی کنیم که فقر مطلق ریشه کن شده است ولی تا حدودی اوضاع آرامش داشته شده و وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است.

مدیر کل کمیته امداد کشوردر ادامه در مورد وام های اختصاص یافته به کمیته امداد اظهارداشت: دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات برای کمیته امداد تعریف شده است که ۱۱۱ میلیارد تومان آن سهم استان آذربایجان شرقی است.

وی افزود: این میزان تسهیلات نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

فتاح در ادامه یکی از ماموریت های مهم کمیته امداد را بحث مسکن مددجویی اعلام کرد و افزود :یکی از وظایف و ماموریت هایی که کمیته امداد آن را دنبال می کند بخش مسکن مددجویی است که البته این کار پرهزینه ترین ماموریت و سخت ترین آن به حساب می آید.

وی خطاب به استاندار آذربایجان شرقی گفت: اگر از مسکن مهر که متقاضی نداشته باشد یا زمین هایی که شهرداری در اختیاردارد به کمیته امداد واگذار شود کمیته امداد متعهد می شود مسکن اقشار نیازمند را تامین کند.

فتاح با اشاره به اینکه طبق آمار و گزارش های اعلام شده در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۱۰۰درصد برنامه های تدوین شده کمیته امداد آذربایجان شرقی محقق شده است خاطرنشان کرد :استان آذربایجان شرقی یکی از استان های پیشرو در تمامی زمینه ها بوده و در بحث زکات، اکرام ایتام، صدقات و ... طبق اظهار نظر دوستان ۱۰۰ درصد برنامه ها محقق شده است.

وی بیان کرد: دراستان آذربایجان شرقی مددجوی تحت حمایت کمتر است چرا که این استان در شاخص ها فراتر عمل می کنند و در طی یک سال و نیم گذشته ۱۵ درصد آمار مددجویان آذربایجان شرقی کاهش یافته است.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس شناخت خوبی از وضعیت دارند، آنها در سال ۹۶ حامی کمیته امداد بوده ودر این راستا همدلی های خوبی ایجاد شده است.