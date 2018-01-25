انتشار ۴۰ عملکرد شاخص نظام در شهرستان طارم در دهه فجر سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ علی باقری در مراسم تکریم و معارفه بخشدار بخش چورزق شهرستان طارم که با حضور مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استاندار زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه خدمات نظام در کشور درخشان است و مسئولین بایستی این خدمات را برای مردم تبیین و تشریح نمایند،‌ افزود: تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرستان طارم و بخش چورزق با پیگیری و مشارکت مردم و مسئولین فراهم شده است و در دهه فجر سال جاری ۴۰ عملکرد شاخص نظام در شهرستان منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان فقط در حوزه بهبود راه‌های ارتباطی شهرستان سرمایه گذاری و ۵ پل ارتباطی در شهرستان احداث شده است که ۲ مورد آن پل چورزق و ارشت در زمان دولت تدبیر و امید ساخته شده است.

فرماندار طارم در خصوص توسعه راه‌های ارتباط روستاهای شهرستان نیز اظهار کرد: بهسازی، آسفالت وشن ریزی در بیشتر روستاهای شهرستان انجام گرفته و تنها تعداد اندکی از روستاهای شهرستان نیاز به بهسازی راه ارتباطی دارند که به دلیل کمبود منابع مالی با اولویت بندی اجرایی خواهند شد و اعتبار راه ارتباطی روستای کلوج آباد شهرستان طارم نیز با پیگیری‌های مستمر از محل منابع ملی در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

باقری همچنین به اهمیت توسعه گاز رسانی به ویژه در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: تا قبل از دولت یازدهم بخش چورزق از نعمت گاز بی بهره بود ولی امروز بخش اعظمی از این منطقه از نعمت گاز برخوردار شده و تعدادی از پروژه‌ها در حال اجرا و تعدادی نیز در اولویت می‌باشد و تا پایان سال ۷۸.۵ درصد از جمعیت روستایی طارم از گاز برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به تأمین آب مطمئن برای مصارف کشاورزی از سدهای بالادستی رودخانه قزل اوزن تاکید کرد: وضعیت جوی نشان از کمبود آب کشاورزی در سال آتی است و ضروری است برای توسعه شهرستان و برای نجات اقتصاد و سرمایه گذاری‌های انجام شده در منطقه این رها سازی در سال‌های آتی نیز استمرار یابد.