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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

نجات جان دو جوان گیرافتاده در صخره های کوه کلاغ نشین گچساران

نجات جان دو جوان گیرافتاده در صخره های کوه کلاغ نشین گچساران

یاسوج- مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از نجات جان دو جوان گیرافتاده در صخره های کوه کلاغ نشین گچساران خبر داد.

سید امان الله جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عصر روز چهارشنبه با تماس تلفنی خبر گیر افتادن ۲ جوان گچسارانی در صخره های ارتفاعات کلاغ نشین گچساران اعلام شد.

جهانبین تصریح کرد: در همین راستا هلال احمر گچساران با هماهنگی مسئول تیمهای کوهستان استان و همکاری فرمانداری گچساران و هیات کوهنوردی اقدامات لازم جهت تشکیل تیم دوم و پشتیبان و اقدام به اعزام تیم ۵ نفره نجات کوهستان از شعبه را انجام داد.

جهانبین خاطرنشان کرد: این تیم پس از پیمایش مسافت زیادی در بین صخره های این منطقه  در ساعت ۱۱ شب خود را به افراد حادثه دیده رساند.

وی افزود: نیروهای امدادی در همین راستا با وسایل تخصصی کوهستان از جمله طناب و هارنس و... موفق به بالا کشی این افراد شدند و با درمانهای سرپایی مانند چک کردن فشار و... این افراد به خانواده ها تحویل داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: ضمنا تیم واکنش سریع تا آخر عملیات به صورت آماده باش جهت پیوستن به تیم اعزامی در معاونت مستقر بودند.

کد مطلب 4209719

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