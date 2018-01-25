کردستان به قطب اصلی فیلمسازی کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگارمهر، امین مرادی امروزپنج شنبه در نشست بررسی وضعیت برنامه ها، تولیدات و عملکرد کارکنان حوزه هنری کردستان که با حضور معاون برنامه ریزی امور استانهای حوزه هنری کشور در سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه توانمندی وظرفیت های هنری کردستان در سطح کشور سرآمد است، گفت: امروز استان ما به عنوان یکی از مراکز اصلی هنری کشور شناخته شده است.

وی با بیان اینکه کردستان به قطب فیلم سازی کشور تبدیل شده است، بیان کرد: تولید، شرکت و درخشش آثار تولیدی بخش فیلم حوزه هنری استان در بسیاری از جشنواره های داخلی و خارجی گواهی بر این مدعاست.

وی حوزه هنری کردستان را خانه امید هنرمندان استان خواند و بیان: درکنار حمایت های حوزه هنری مرکزوجود همکارانی توانمند، باانگیزه و همراه است که با همکاری ارزنده هنر و فرهنگ و رسانه های جمعی شاهد ارتقای این حوزه در استان هستیم.

رییس حوزه هنری کردستان با تاکید بر اهمیت و ضرورت نوآوری و خلاقیت در کارها، گفت: همواره در اجرای برنامه ها ابتکار و بروزرسانی فعالیت ها را مورد توجه قرار داده و می دهیم.

مرادی همفکری و بهره مندی از خردجمعی در اجرای برنامه ها و تولیدات را از ویژگی های استان ذکر کرد واظهارداشت: امیدواریم با بررسی موارد مورد نظر در کنار موفقیت های حاصله با رفع نواقص بتوانیم به سطح و نقطه مطلوب و مورد نظر ستاد در سایر بخش ها هم دست پیدا کنیم.