دستگیری ۲ سارق و کشف ۷ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ ایمانعلی محمدزاذه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت منزل و همچنین قطعات و محتویات داخل خودرو در این شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس قزوین قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ بازار سارقی را در این خصوص دستگیر و پس از انتقال به واحد تجسس، در بازجویی فنی به ۴ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

معاون اجتماعی استان اضافه کرد: در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۴ مینودر نیز یک سارق را دستگیر که در بازجویی تخصصی ماموران به ۳ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.