۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

دستگیری مواد فروش غرب تهران در عملیات شبانه

رئیس کلانتری ۱۴۲ کن، با اشاره به دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر در محدوده شهران، گفت: در بازرسی از خودروی این متهم قریب به یک کیلوگرم حشیش کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علیرضا یوسفوند"، در این خصوص به خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران تجسس این کلانتری پیرامون فعالیت های مجرمانه یک توزیع کننده مواد مخدر در یک محدوده شهران و کن، تیمی از ماموران مبارزه با مواد مخدر کلانتری برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: طی بررسی های انجام شده مشخص شد که این متهم ضمن پرسه زنی با خودروی خود در محدوده های مذکور اقدام به توزیع و خرده فروشی می کند که این اقدام به تجمع معتادان و نارضایتی اهالی محل، رهگذران و کسبه محل منجر شده است.

رئیس کلانتری ۱۴۲، عنوان داشت: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که طی آن دستور بازداشت متهم و بازرسی از مخفیگاه وی صادر و تیمی از ماموران این کلانتری برای دستگیری متهم وارد عمل و به محل اعزام شدند.

سرهنگ یوسفوند، تصریح کرد: طی یک اقدام ضربتی، این متهم در حالی که سعی داشت از دست ماموران فرار کند، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش ۹۸۰ گرم حشیش در بسته بندی های مختلف کشف شد.

به این ترتیب، متهم به همراه خودروی سواری اش، به کلانتری منتقل شد و تحت بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر توزیع مواد مخدر اعتراف و پس از تکمیل پرونده به پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شد.

