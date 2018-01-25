خانواده شهدا مظهر صبر و استقامت در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احسان حسینی در دیدار با خانواده های شهیدان علیرضا تریان وعبداله زبایی با اشاره به اینکه مردم ایران عزت خود را مدیون شهیدان هستند، گفت: اگر نظام جمهوری اسلامی چون مشعل پر فروغی چشم امت اسلامی را روشن کرده است، این به برکت خون شهیدان و فداکاری و صبر خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.

وی افزود:افتخار جمهوری اسلامی ایران به رشادت شهیدانی است که در دفاع مقدس جانانه از مملکت خویش دفاع کردند و خود به فیض شهادت نائل شدند تا یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن نیافتد.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی ناجا تصریح کرد: خدمت به خانواده شهدا ،ایثارگران و جانبازان نه تنها یک وظیفه سازمانی واداری است بلکه تکلیف شرعی است.

سرهنگ حسینی در این دیدارها، ثبات ، امنیت و آرامش کشور را مرهون رشادت ها و مجاهدت شهدا و ایثارگران دانست و گفت: همه باید با تمسک به آرمان بلند شهیدان راه و سیره ایشان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم یاد و خاطره شهدا به فراموشی سپرده شود .

گفتنی است رئیس دفتر ارتباطات مردمی ناجا به همراه معاون نیروی انسانی انتظامی استان ایلام از خانواده ۲ تن از شهیدان سرافراز علیرضا تر یان و عبدالله زبایی دیدار و دلجویی کردند.