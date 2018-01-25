به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی در نشست شورای امربه‌معروف و نهی از منکر استان سمنان به میزبانی بیت نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، بابیان اینکه جایگاه امربه‌معروف ازنظر حمایت مالی و فضای فیزیکی باید مدنظر قرار گیرد منتها جهت‌دهی کاملی باید در این فریضه شکل گیرد، تأکید کرد: اگر ما دستورات اسلامی را آن‌طور که وجود دارند، اجرا کنیم، ازجمله در امربه‌معروف، به‌واقع جاذبه خواهد داشت و اگر ناقص و وارونه اجرا شود، اثر عکس می‌گذارد که باید در این راستا برنامه‌ریزی خوبی شود.

وی با اشاره به آیه ۷۱ سوره توبه که خداوند در آن آیه می‌فرماید «مردان و زنان باایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امربه‌معروف، و نهی از منکر می‌کنند؛ نماز را برپا می‌دارند؛ و زکات را می‌پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند؛ به‌زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمی‌دهد؛ خداوند توانا و حکیم است»، تأکید کرد: بعض در اینجا هیچ تخصیصی ندارد یعنی گروه خاصی را در امربه‌معروف در برنمی‌گیرد لذا این رسالتی عمومی محسوب می‌شود.

موارد وارونه انجام دادن دستورات اسلامی کم نیستند

عضو خانه ملت گفت: خداوند وقتی از کلمه اولیاء در این آیه استفاده می‌کند، یعنی می‌فرماید آن‌هایی که امربه‌معروف می‌کنند بر دیگران ولایت دارند و این ولایت متقابل است که نکته عمیق آیه شریفه سوره توبه محسوب می‌شود، متأسفانه به خیلی از تأکیدات اسلام توجه نمی‌شود، ما آیات مختلفی داریم که اکثر مردم آنچه را که راه خدا محسوب می‌شود، را ادامه نمی‌دهند و این کلی است لذا باید این نکته را در نظر داشت که خیلی از دستورات الهی و اسلامی که بسیار در سطح بالا و کاملی هستند و باید به آن‌ها عمل کنیم، بعضاً وارونه عمل می‌شود یعنی درست پوستین وارونه‌ای هستند که امام علی(ع) به آن اشاره می‌کنند.

همتی بابیان اینکه موارد وارونه انجام دادن دستورات اسلامی کم نیستند، تأکید کرد: این امر باعث شده که نه‌تنها جاذبه‌ای ایجاد نشود، بلکه نوعی گریز از دستورات الهی که در سطح پیشرفته و عالی نیز مطرح‌شده‌اند، صورت بگیرد و این به عمل ما بازمی‌گردد که امربه‌معروف نمونه بارز آن محسوب می‌شود.

وی افزود: تمام تأکیداتی که درآیات مختلف قرآنی شده و در حادثه و سنت نبوی و ائمه هدی صورت گرفته‌اند، همه در این راستا هستند که امربه‌معروف از مدیریت‌های جامعه شروع می‌شود، وقتی امام حسین(ع) اشاره می‌کند که من برای احیای امربه‌معروف قیام کردم، درست رأس مدیریت جامعه را هدف می‌گیرد اما ما برعکس از پائین ترین اولویت‌های جامعه آغاز می‌کنیم و هر جا که سخن می‌گوییم خودآگاه و ناخودآگاه این امر متبادر می‌شود که تمام موضوعات ما نهایتاً دو سه مورد در اجتماع هستند درصورتی‌که وقتی مردم از بیرون به این امر نگاه کنند با خود می‌گویند اگر امربه‌معروف برای همین موارد جزئی است و این‌همه بی‌عدالتی و منکرات متعدد در جامعه اسلامی رخ می‌دهد و به آن اشاره نمی‌شود، چه باید کرد.

دروغ در جامعه فراوان است

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: مردم امروز مشاهده می‌کنند که دروغ در جامعه فراوان است و حتی به اسم اسلامی، مؤسساتی گشوده شده‌اند که در آن‌ها ربا، شرعی جلوه داده می‌شود و این سؤال برایشان پیش می‌آید که چرا به آن‌ها پرداخته نمی‌شود؟ این همان پوسته وارونه است یعنی اصلی که می‌توانسته بسیار مؤثر باشد، کم‌کم به ضد خودش بدل می‌شود و اثر عکس می‌گذارد که موارد مشابه زیاد هستند پس یکی از راه‌هایی که مردم باید توجه داشته باشند، آن است که قالب واقعی آن را مشاهده کنند.

همتی تأکید کرد: وقتی بانکداری اسلامی را ترویج می‌کنیم از سوی دیگر عملاً ۳۰ درصد ربا در آن جریان دارد، چه پاسخی به مردم می‌توان داد؟ وقتی بانکداری اسلامی شرایطی دارد که در مؤسسات ما امروز آن‌گونه نیستند، این امر به ذهن مردم می‌آید که پس اسلام همین را می خواهد که در جواب باید گفت خیر؛ اینگونه نیست و ما مسئولان بد عمل می کنیم.

وی با بیان اینکه قبح کارهای بد و آنهایی که اساسی هستند در عمل ریخته نمی شود، گفت: بعضاً دیده می شود آنهایی که باند باز هستند، دروغ و تزویر و ریا دارند و همه هم می دانند باز بر مسند امور می نشینند و ما آنها را تکریم می کنیم اما کسی که با صراحت حرفش را می زند و سابقه ای مشخص و سفید در دروغ نگفتن و باند بازی دارد، به محاق فراموشی می رود و بعضاً ترسی هم از او وجود دارد که این موارد باید بررسی شود.