تفاهم نامه راه اندازی دفتر استانداردسازی در ایلام امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام با اداره کل استاندارد به منظور اره اندازی دفتر استانداردسازی در این اتاق به امضا رسید.

این تفاهم نامه را شعبان فروتن رئیس اتاق ایلام با مهناز همتی مدیرکل استاندارد ایلام امضا کردند.

رئیس اتاق ایلام در این مراسم گفت: راه اندازی این دفتر در ارائه خدمات مشاوره‌ای به فعالان اقتصادی برای تقویت تولید و صادرات کالا نقش مهمی خواهد داشت.

شعبان فروتن اضافه کرد: در عرصه تولید و صادرات کالا، امروزه به منظور رقابت با دیگر کشورها در بازارهای هدف رعایت اصول استاندارد ضروری است.

مدیرکل استاندارد ایلام نیز یادآور شد: دفتر استانداردسازی در اتاق بازرگانی در چارچوب برگزاری دوره‌های آموزشی، انتقال فناوری و ارائه خدمات مشاوره‌ ای به فعالان اقتصادی عمل می کند.

مهناز همتی از عموم فعالان اقتصادی استان به ویژه در حوزه تجارت خواست با این دفتر همکاری کنند.