رفع محرومیت مهمترین پیام و ایده انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش پنجشنبه در دیدار با سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد کشور رفع محرومیت و فقر زدایی را از ایده های اصلی و اولویت دار انقلاب اسلامی اعلام کرد و افزود : حضرت امام خمینی (ره) چهل روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستور تشکیل کمیته امداد را در جهت رسیدگی به امور محرومین صادر کردند و این موضوع نشان می دهد انقلاب اسلامی رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در آذربایجان شرقی درحوزه های مختلف خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های تبریز که در تابلوهای متعدد در سطح شهر به چشم می خورد عنوان «تبریز بدون گدا» و «تبریز بدون معتاد متجاهر» است و در این زمینه خیرین آذربایجان شرقی حضور فعال دارند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد : خیرین دربحث ترک اعتیاد معتادان و اشتغالزایی آنان کمک شایانی انجام می دهند.

وی با اشاره به احداث بیمارستان های متعدد توسط خیرین در تبریز گفت: خیرین تبریزی در حال حاضر پروژه های عمرانی زیادی را در تبریز انجام می دهند که از جمله آنها می توان به بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی اشاره کرد که توسط یکی از خیرین احداث می شود و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه شده است.

خدابخش افزود: این بیمارستان برای منطقه شمال غرب در حال احداث بوده و در کنار بیمارستان همراه سرا نیز احداث می شود تا افرادی که به همراه بیمار از شهرستان ها و استان های همجوار به این بیمارستان می آیند راحت باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه یکی دیگراز بیمارستان های در حال احداث توسط خیرین را بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی اعلام کرد و افزود: بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی برای بیماری سرطان و در مان آن در حال احداث است و در این زمینه همدلی و رابطه بسیار خوبی در بین خیرین تبریز و استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

خدابخش در ادامه با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ افزود : در حال حاضر تبریز خود را برای این فستیوال فرهنگی جهانی اماده کرده است و پذیرای خیل بسیاری از گردشگران خواهد بود.

وی وجود صنایع دستی ارزشمند را یکی از ظرفیت های اشتغالزایی این استان توصیف کرد و گفت: فرش یکی از صنایع دستی با اهمیت و بسیار گرانقدر استان است که می تواند فرصت ها و ظرفیت های بسیار زیادی برای اشتغال داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه دعوت از سرمایه گذاران کارآفرین را یکی از برنامه های محوری استان آذربایجان شرقی اعلام کرد.