به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تعداد کل اماکن ورزشی شهرستان ۳۵ مورد و سرانه ورزشی ما ۳۳ صدم درصد است.

وی افزود: در مقایسه با میانگین سرانه ورزشی کشوری با یک درصد و جهانی با دو درصد میانگین سرانه به مراتب پایین است و به عنوان مثال حتی یک خوابگاه مناسب برای ورزشکاران نداریم.

به گفته رئیس ورزش و جوانان شهرستان اردبیل نبود خوابگاه موجب شده تا میزبانی بسیاری از رقابت‌ها را از دست بدهیم و بارها به ضرورت افزایش آن تاکید شده است.

نخست با تاکید به اینکه اولویت پروژه‌های عمرانی سال ۹۷ احداث خوابگاه ورزشکاران خواهد بود، ادامه داد: دو مکان در سالن‌های تختی و رضازاده پیش‌بینی‌شده که بعد از بررسی و تائید کارشناسان حداقل یک خوابگاه احداث می‌شود.

۳۰ هزار ورزشکار ساماندهی شدند

وی اضافه کرد: با وجود کمبود امکان و زیرساخت‌های ورزشی، شهرستان اردبیل توانسته ورزشکاران متعددی را به عرصه‌های ملی و جهانی ورزشی معرفی کند.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان اردبیل اضافه کرد: در وضعیت فعلی ۳۰ هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در شهرستان داریم که به نسبت سال گذشته چهار هزار نفر به تعداد آن ها افزوده شده است.

نخست همچنین از درخشش ورزشکاران در میادین ورزشی یاد کرد و بیان داشت: در سال جاری ورزشکاران شهرستان چهار مدال طلا، پنج نقره و پنج برنز را در سطح جهانی و پنج مدال طلا، دو نقره و چهار برنز را در سطح آسیایی از آن خود کرده‌اند.

اجرای ۱۱۰ برنامه تا ۲۸ بهمن‌ماه

وی همچنین از تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی برای دهه فجر خبر داد و افزود: تا ۲۸ بهمن‌ماه اجرای ۱۱۰ برنامه پیش‌بینی‌شده است.

نخست افزود: از جمله اینکه در روز ۱۲ بهمن‌ماه همایش دوچرخه‌سواری و المپیاد ورزشی برگزار خواهد شد.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان اردبیل ادامه داد: در ۱۳ بهمن‌ماه همایش پیاده‌روی و در ۱۷ بهمن‌ماه مسابقات گلبال برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری نشست مشترک با هیئت‌های ورزشی در روز ۱۹ بهمن‌ماه اشاره و تصریح کرد: در این روز از مربیان، ورزشکاران، باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی برتر تجلیل خواهد شد.