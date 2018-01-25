دستگیری سوداگر مرگ در شهرستان ملکشاهی

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ خسرو تنها امروز در جمع خبرنگاران گفت: پس از کسب اطلاع از اینکه فردی در تهیه و توزیع مواد مخدر به صورت گسترده در سطح شهرستان فعالیت دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: طی یک عملیات منسجم پلیسی توسط پلیس اطلاعات ، مبارزه با مواد مخدر و با همکاری کلانتری و یگان امداد این فرماندهی، عامل اصلی توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ تنها تصریح کرد: در این راستا مقداری تریاک، شیره تریاک و تعدادی قرص روانگردان از این قاچاقچی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان از مبارزه بی وقفه و شبانه روزی پلیس در انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: شهروندان توصیه ها و هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده افراد مشکوک با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.