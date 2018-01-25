اعزام ۴۵مبلغ طی ایام دهه فجر در ملارد/۱۲۰جشن انقلاب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر حیدری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های اجرایی دهه فجر ۹۶ توسط اداره تبلیغات اسلامی اسلامی شهرستان ملارد، گفت:اجرای ۱۵ گفتمان دینی در مدارس با موضوع دهه فجر، برگزاری ۲ دوره آموزشی عفاف وحجاب ، برگزاری ۳ محفل انس با قرآن، برگزاری ۲۰ مسابقه قرآنی، اعزام ۴۵ مبلغ زن و مرد به مراکز فرهنگی وآموزشی و برگزاری ۱۲۰ جشن انقلاب در مراکز فرهنگی از جمله مساجد ،حسینیه ها وموسسات قرآنی از جمله برنامه های این اداره در دهه مبارک فجر است.

وی افزود: ۲۲ بهمن سرآغاز سعادت و خوشبختی مردم غیور ایران اسلامی بعد از ۲۵۰۰ سال رژیم شاهنشاهی و نشان دهنده اقتدار و عظمت ایران اسلامی به دشمنان است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ملارد با بیان این که ۲۲ بهمن نمودی دیگر از صحنه‌ های بی ‌نظیر انسجام، اقتدار و عظمت ایران اسلامی در معرض دید جهانیان است که در سایه وحدت و انسجام با عنایت به منویات و رهنمودهای رهبر و پیشوای مسلمانان جهان، فریاد شکست و نابودی استکبار جهانی را در دنیا طنین ‌انداز می‌ کنند.

وی با اشاره به این مطلب که امام خمینی (ره) به‌ عنوان مرجع و رهبر دینی جرقه آغازین برپایی انقلاب اسلامی را از سال ۴۲ آغاز کرد و در سال ۵۷ این انقلاب را به ثمر رساند، افزود: داشتن ایمان و باورهای دینی مردم دومین عامل مهم در تحقق رخداد پیروزی فرهنگی، دینی انقلاب اسلامی بود.

حیدری بیان کرد: از همان روزهای آغازین این انقلاب شعارهای مردم به یک جهت ‌گیری دینی براساس اعتقادات و باورهای دینی مانند استقلال آزادی جمهوری اسلامی ایران هدایت شد که این مهم نیز در پیروزی انقلاب یاد شده تاثیر بسزایی داشته است.