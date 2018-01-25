پرستاران نمونه اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ظهر پنج‌شنبه در آیین تجلیل از پرستاران نمونه اردبیل تصریح کرد: بخش عمده‌ای از بار خدمات درمانی بر دوش پرستاران است.

قدرت اخوان اکبری متذکر شد: پرستاران در صف اول خدمات درمانی بوده و با جان‌فشانی به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تلاش پرستاران قابل مقایسه با سایر اقشار نیست، اضافه کرد: در خود استان اردبیل نیز خدمات پرستاران با وجود افزایش یار مراجعه به مراکز درمانی قابل تقدیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید به اجرای طرح‌های جدید در بهره‌گیری از ظرفیت پرستاران اضافه کرد: از جمله در خدمات مشاوره ظرفیت پرستاران به کار گرفته خواهد شد.

اخوان اکبری با بیان اینکه خدمات پرستاری خارج از محیط بیمارستان نیز رو به افزایش است، ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات بتواند فرصتی برای استفاده بهینه از ظرفیت پرستاران فراهم سازد.

وی تاکید کرد: نیروهای پرستار اردبیل خدمات شایان توجهی داشته‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد مطلوبی در طرح تحول نظام سلامت بر جای گذاشته‌اند.