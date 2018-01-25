روند گسترش محدوده شهری در خراسان جنوبی متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید ایزدی پیش از ظهر پنج شنبه در ستاد بازآفرینی پایدار شهری خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های عظیم زیادی بوده اما مردم این استان در فقر به سر می برند.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود ثروت های طبیعی و خدادادی، مردم در فقر و تنگدستی هستند؟ گفت: باید از بناهای ارزشمند و منحصر به فرد این استان استفاده شود.

ایزدی با اشاره به روستاهای کوچک خراسان جنوبی بیان کرد: هر کدام از شهرستان های خراسان جنوبی دارای روستاهایی با بافت ارزشی و منحصر به فرد بوده که باید به آن توجه شود.

وی بیان کرد: پتانسیل ها و ظرفیت ها قابل بازگشت نیست و اگر از آن ها استفاده نکنیم، از دست خواهند رفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری اظهار کرد: روند و نظام مدیریت فعلی پاسخگو جامعه کنونی نبوده و باید تغییر کند.

وی بیان کرد: متاسفانه به جز شهرستان قاین، تمامی شهرداری های خراسان جنوبی به دنبال اضافه کردن محدوده شهری هستند که باید این امر متوقف شود.

ایزدی بیان کرد: تا چه زمانی می خواهیم با استفاده از اراضی کشاورزی و طبیعی، شهرها را به طور افقی گسترش دهیم اما به ظرفیت های آن نیز توجه نکنیم؟

وی بیان کرد: شهرستان بیرجند فرصت های زیادی برای توسعه به معنای کیفی در درون دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

بافت فرزان به ثمر می رسد

ایزدی خواستار تغییر روند مدیریت کنونی و افزایش محدوده شهرها در استان شد و افزود: ما به دنبال تغییر در نظام طرح ریزی هستیم.

وی با اشاره به پل موسی بن جعفر(ع) در بافت فرزان بیرجند بیان کرد: بازگشایی این محور را به طور قطع دنبال خواهیم کرد و محله فرزان را نیز به ثمر خواهیم رساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری اظهار کرد: مردم از بلاتکلیفی در بافت فرسوده فرزان مستاصل شده اند که باید این پروژه به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه نمی توانیم به روند کنونی به جان شهر بیفتیم، اظهار کرد: توانمند سازی ساکنان از اولویت های اصلی در بافت فرسوده است.

ایزدی با بیان اینکه مصوبات این جلسه باید تبدیل به برنامه و اجرایی شود، افزود: همچنین هر سه قوه باید دست به دست هم داده تا مردم را از این وضعیت نجات دهند.

وی با بیان کرد: ارائه پیشنهاد تهیه سند بازآفرینی ۱۷ شهریور بسیار مطلوب بود که باید مورد توجه قرار گیرد.