حبیب مومیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال جاری ۶۴ میلیارد تومان اعتبار در بخش های مختلف برای ایجاد اشتغال در تویسرکان پرداخت شده است، گفت: توسعه کشت های کم آب بر و گلخانه ای و اصلاح و سرشاخه کاری باغ های گردو در زمینه رونق بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در بخش کشاورزی شهرستان تویسرکان، عنوان کرد: امسال ۴۲ هزار تن گندم، ۶۲ هزار تن چغندر قند و ۱۷ هزار تن گردو در شهرستان تویسرکان برداشت شده است.

فرماندار تویسرکان از افزایش ۸۰ درصدی سطح زیر کشت کلزا در تویسرکان خبرداد و گفت: سطح زیرکشت این محصول از ۳۵ هکتار در سال گذشته به ۲۵۰ هکتار در سال جاری رسیده است.

مومیوند توسعه کشت های گلخانه ای از رویکردهای حوزه کشاورزی شهرستان تویسرکان عنوان کرد و گفت: تویسرکان با برخورداری از ۵۵۰۰ هکتار باغ گردو و تولید سالانه ۱۷ هزار تن محصول گردو دارای شهرت جهانی است.

فرماندار تویسرکان تاکید کرد: بخش کشاورزی شهرستان تویسرکان با برخورداری از ۱۴ هزار بهره بردار، محور اقتصاد و اشتغالزایی این شهرستان است.