معیشت کشاورزان و صیادان بردخون در معرض تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین رکنی حسینی صبح پنجشنبه در دیدار بخشدار بردخون با تأکید بر ضرورت رونق وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار داشت: افراد بیکار و جوانان جویای شغل زیادی وجود دارند که نیازمند به یاری هستند که مسئولان باید در این راستا حرکت کنند.

وی افزود: بخش بردخون با وجود محرومیت ها شاهد کار و تلاش اقشار مختلف است اما موانع و مشکلاتی دارند.

رکنی حسینی کشاورزان و صیادان را دو قشر مهم دانست و اضافه کرد: صیادان به دلیل نداشتن اسکله و صید غیر مجاز ترال و کشاورزان به دلیل کاهش آب و افزایش هزینه ها با خطر روبرو هستند که چشم انتظار حمایت مسئولان هستند.

بخشدار بردخون نیز در این دیدار گفت: فرصت خدمتگزاری نعمتی ارزشمند است تا به واسطه آن خادمی شایسته برای مردم باشم.

علی اخلاقی افزود: می کوشم با همراهی و همدلی مردم و مسئولان و در سایه رهنمودهای ارزشمند امام جمعه شاهد توسعه، تحول و آبادانی این دیار پرافتخار باشم.

وی با بیان اینکه به دنبال کسب جایگاه از طریق بخشداری نیستم، ادامه داد: مردم داری و خدمت صادقانه به مردم هدفی اصلی خودم می دانم و با همه توان در این مسیر حرکت می کتم.

اخلاقی گفت: چالش ها و مشکلاتی در بخش وجود دارد و با توجه به اینکه با دغدغه ها ومشکلات کلان آشنایی دارم از همه ظرفیت ها برای رفع آنها استفاده می کنم و امیدوارم همه اقشار یاریگر و همراه باشند.

وی صداقت را بهترین سیاست دانست و ابراز داشت: بر این باورم اگر سیاست به جای صداقت نشست به خباثت کشیده می شود و سرنوشتی بجز تباهی نخواهد داشت.