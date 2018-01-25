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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

معاون توسعه مناطق روستایی و عشایری رئیس جمهور خبر داد:

تخصیص یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغالزایی روستایی

تخصیص یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغالزایی روستایی

اصفهان - معاون توسعه مناطق روستایی و عشایری رئیس جمهور گفت: یک و نیم میلیارد دلار در راستای حمایت از طرح‌های اشتغالزایی روستایی و عشایری تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی پیش از ظهر پنجشنبه در   اظهار داشت: در راستای حمایت از طرح های اشتغالزایی روستایی و عشایری، یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با کارمزد صفر و تسهیلات بانکی به همان میزان با عاملیت سه بانک تخصیص یافت.

وی بیان داشت: داوطلبان روستایی در صورت استفاده از وام، با ارائه سند خانه به عنوان ضمانت می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و از سوی دیگر بانک ها هم موظفند ظرف مدت یک ماه در صورت نبود هیچ مشکلی، وام را اختصاص دهند.

معاون توسعه مناطق روستایی و عشایری رئیس جمهور ادامه داد: وام گیرندگان می توانند پس از سه سال معافیت از سال چهارم پرداخت وام را آغاز کنند و طی مدت شش سال کل مبلغ وام از سوی بانک مسترد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز باید کاری کنیم که تمام روستاها به یک واحد تولیدی مبدل شوند و متکی به دامداری و کشاورزی نباشند، گفت: این در حالی است که در اصفهان گردشگری و صنایع دستی ظرفیت اشتغال پایدار را دارد.

رضوی با اظهار اینکه در یک خانواده چهار نفری روستایی یک نفر تحصیلکرده است که باید از ظرفیت علمی خود در جهت اشتغالزایی استفاده کند، افزود: این ظرفیت را داریم که در هر دهستان مجتمع خدمات امدادی، فرهنگی و ورزشی احداث کنیم.

کد مطلب 4209786

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