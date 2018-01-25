بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآنی روستایی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دهه مبارک فجر و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ بیست‌ و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه برادران و خواهران روستایی و عشایری روز پنجشنبه در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در مراسم برگزاری این دوره از مسابقات که با حضور حجت الاسلام والمسلمین قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و امام جمعه موقت قزوین و مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد، ۷۰ نفر از برادران و خواهران روستایی و عشایری استان در رشته حفظ چند جزء، قرائت قرآن، اذان و تفسیر نمونه با هم به رقابت پرداختند.

این دوره از مسابقات در رشته‌های؛ حفظ ۵ جز، ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل، قرائت قرآن و اذان ویژه برادران و حفظ ۵ جز، ۱۰ جز و ۲۰ جز و کل قرآن و تفسیر نمونه جلد ۳ ویژه خواهران برگزار شد.

برگزیدگان این دوره از مسابقات قرآنی؛ در بهمن‌ماه سال جاری در مسابقات سراسری قرآن کریم که در مشهد مقدس برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.