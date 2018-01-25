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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر ؛

بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآنی روستایی در قزوین برگزار شد

بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآنی روستایی در قزوین برگزار شد

قزوین- بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآنی روستایی وعشایر در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دهه مبارک فجر و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ بیست‌ و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه برادران و خواهران روستایی و عشایری روز پنجشنبه در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در مراسم برگزاری این دوره از مسابقات که با حضور حجت الاسلام والمسلمین قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و امام جمعه موقت قزوین و مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد،   ۷۰ نفر از برادران و خواهران روستایی و عشایری استان در رشته حفظ چند جزء، قرائت قرآن،   اذان و تفسیر نمونه  با هم به رقابت پرداختند.

این دوره از مسابقات در رشته‌های؛ حفظ ۵ جز، ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل، قرائت قرآن و اذان ویژه برادران و حفظ ۵ جز، ۱۰ جز و  ۲۰ جز و کل قرآن و تفسیر نمونه جلد ۳  ویژه خواهران برگزار شد.

برگزیدگان این دوره از مسابقات قرآنی؛ در بهمن‌ماه سال جاری در مسابقات سراسری قرآن کریم که در مشهد مقدس برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.

کد مطلب 4209789

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