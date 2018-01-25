شهیدان مظهر صلابت این مرز و بوم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیمی در دیدار با خانواده شهید ابوالفتحی با تقدیر از صبر و پایمردی خانواده شهید ابوالفتحی بیان داشت: شهیدان از همه هستی خود گذشتند تا امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند.

وی افزود: امروز اقتدار و صلابت ما مدیون حماسه آفرینی شهیدان و ایثارگران است. عزیزانی که از همه تعلقات دنیوی گذشتند و به قرب الهی نائل آمدند.

رئیس پلیس پایتخت عنوان داشت: تا مادامی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما حاکم باشد هیچ قدرتی فکر تجاوز و تعدی به این مرز و بوم را به نخواهد داد.

سردار رحیمی بیان داشت: شهیدان به ما عزت بخشیدند و خودشان هم به عزتی ابدی رسیدند، عزتی که با هیچ معیار دنیوی قابل مقایسه و موازنه نیست.

وی افزود: شهیدان از بندگان مقرب خداوند بودند که از سفره رحمت باری تعالی تا ابد متنعم هستند و این فرصت و نعمتی است که صرفا خداوند متعال آن را به بندگان شایسته خود را ارزانی می دارد.

این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت: شهیدان مظهر صلابت و اقتدار این مرز و بوم هستند و مدال افتخار آنها بر تارک ایران اسلامی تا همیشه خواهد درخشید.

وی اظهار داشت: خوشا به حال شهیدان که ره صد ساله را یک شبه پیمودند و بر سر خوان رحمت الهی تا ابد متنعم و برخوردار هستند و به سعادتی نایل آمدند که مورد غبطه بزرگان است.