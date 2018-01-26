به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله گذشت چهار روز از برگزاری اولین نشست اعضای جدید هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، آنها فردا شنبه دومین نشست خود را در محل این کمیته برگزار می کنند تا طبق آنچه مطرح شده در رابطه با بازی های آسیایی و رسیدگی به وضعیت کاروان ایران، بررسی های لازم انجام شود.

این موضوع نشان می دهد که مدیریت جدید کمیته ملی المپیک برای سر و سامان دادن هرچه سریعتر به امور و رفع ابهامات، عزمش را جزم کرده است. البته مهمتر از برگزاری نشست و محور تعیین شده برای آن، خروجی جلسه است که به واسطه تصمیمات اتخاذ شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

به هر حال در کنار خیلی از مسائل، یکی از معضلات اساسی این روزهای کمیته ملی المپیک مسئله بازی های آسیایی است و اینکه برای حضور در هجدهمین دوره این بازی ها هنوز هیچ کاری انجام نشده و حتی برگزاری نشست های تخصصی با فدراسیون ها هم به جمع بندی قابل اتکا نرسیده است. برای این کاروان و تهیه البسه و ارز اعضای آن هم هنوز اقدامی صورت نگرفته و همه اینها به دلیل نامشخص بودن وضعیت سرپرستی آن است.

اصغر رحیمی که در بازی های المپیک ریو و بازی های داخل سالن سرپرست کاروان ایران بود، از سوی هیات اجرایی گذشته به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به اندونزی معرفی شد اما وی در اعتراض به اینکه به عنوان خبره ورزشی معرفی نشده، از پذیرش این مسئولیت کناره گیری کرد و به رغم تاکیدات بعدی اعضای هیات اجرایی، حاضر به پذیرش آن نشد.

البته خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که صالحی امیری هم بر سرپرستی اصغر رحیمی تاکید دارد اما در عین حال نام گزینه هایی مانند دهخدا هم برای این مسئولیت مطرح شده است. از طرفی رئیس کمیته ملی المپیک بعد از حضور در نشست مشترک با روسای فدراسیون ها، تاکید کرد بر اینکه با همفکری وزارت ورزش در مورد موضوع سرپرستی کاروان تصمیم گیری خواهد شد.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال آینده برگزار می شود. اگر فردا و در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، موضوع سرپرست کاروان برای بازی های آسیایی مشخص شود، می توان خوش‌بین بود به اینکه روند انجام کارها و رسیدگی به آنها برای تشکیل و آماده سازی کاروان ایران، با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

دومین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک طبق آنچه در اولین نشست مصوب شد، ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می شود. رضا صالحی امیری پیش از حضور در این نشست، با مدیران بخش های مختلف کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو خواهد داشت. این نشست ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ برگزار می شود.

کمیته ملی المپیک و رئیس آن روز پرکاری در آغاز هفته خواهند داشت. باید دید این روز و جلسات آن به چه نتایجی منجر می شود.