سارق لوازم خودرو در گاندی گرفتار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "فرهاد حیدری"، در خصوص این خبر به پایگاه خبری پلیس گفت: شب گذشته ماموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که رفتار مشکوک مردی که در حال کلنجار رفتن با در یک خودروی سواری بودند، توجه آنها را جلب کرد.

وی افزود: ماموران، برای بررسی موضوع به سمت این مرد مظنون تغییر مسیر دادند اما زمانی که این فرد متوجه حضور خودروی پلیس شد سعی کرد با استفاده از تاریکی شب از محل فرار کند که این اقدام با سرعت عمل ماموران بی نتیجه ماند و در همان حوالی بازداشت شد.

سرهنگ حیدری، عنوان داشت: متهم به کلانتری منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفت که اتهامات وارده را قبول نکرده و سعی کرد خود را بیگناه جلوه دهد اما زمانی که از میان وسایل وی تعدادی اموال مسروقه از جمله ضبط و باند و قفل فرمان مسروقه کشف شد به ناچار لب به اعتراف گشود.

کلانتر ۱۰۳ ، تصریح کرد: متهم در اعترافات خود به ۱۱ فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در همان محدوده اقرار کرد و پس از تکمیل پرونده راهی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ شد.

