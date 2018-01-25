۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در دیلم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی کرم‌پور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با پخش و توزیع و انتقال مواد مخدر تلاش‌های خوبی شده و شاهد کشفیات متعددی هستیم.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان دیلم با انجام اقدامات پلیسی و حین کنترل محور های مواصلاتی این شهر ، به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر بیان کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۴۸ کیلو گرم موادمخدر از نوع تریاک و حشیش را که به صورت ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

وی افزود: در همین ارتباط یک نفر متهم که قصد داشت این مواد مخدر را از استان بوشهر به یکی از استان های هم‌جوار انتقال دهند دستگیر و به همراه مواد کشف شده، برای ادامه تحقیقات به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل شدند.