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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

زورگیر شهرک غرب به سزای عملش رسید

زورگیر شهرک غرب به سزای عملش رسید

رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب، با اعلام خبر دستگیری یک زورگیر سابقه دار در محدوده مذکور، گفت: این متهم در بازجویی های انجام شده به ۱۳ فقره سرقت و زورگیری طی دو ماه گذشته اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پرویزی به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در راستای درخواست شهروندان مبنی بر دستگیری و برخورد با سارقان و زورگیران این محدوده، تیم های اطلاعاتی این کلانتری اقدامات خود را بیش از گذشته پیگیری کردند و در نهایت یک زورگیر که با سلاح سرد اقدام به زورگیری و سرقت از شهروندان کرده و موجبات ناامنی محله را ایجاد کرده بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کار تحقیقاتی پاتوق های این متهم و همچنین مخفیگاه وی در محدوده شهرک غرب، شناسایی شد و پس از هماهنگی با مقام قضایی، تیم های عملیاتی این کلانتری برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

رئیس کلانتری ۱۳۴، عنوان داشت: پس از چند شبانه روز انجام گشت های کنترل و مراقبت، در نهایت مخفیگاه متهم شناسایی شده و شب گذشته در حال استعمال مواد مخدر در مخفیگاهش بازداشت شد.

سرهنگ پرویزی، تصریح کرد: متهم به همراه خودروی سواری اش به کلانتری منتقل شد و  تحت بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر زورگیری و سرقت از شهروندان طی ۱۳ فقره اعتراف کرد و در بازرسی از خودروی وی تعدادی سلاح سرد و قلابی کشف شد.

گفتنی است، در بازرسی از مخفیگاه این متهم نیز پنج دستگاه گوشی تلفن همراه و تعدادی زیادی کیف پول زنانه و مردانه مسروقه کشف و با شناسایی مالکانشان به آنها بازپس داده شد.

کد مطلب 4209809

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