زورگیر شهرک غرب به سزای عملش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پرویزی به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در راستای درخواست شهروندان مبنی بر دستگیری و برخورد با سارقان و زورگیران این محدوده، تیم های اطلاعاتی این کلانتری اقدامات خود را بیش از گذشته پیگیری کردند و در نهایت یک زورگیر که با سلاح سرد اقدام به زورگیری و سرقت از شهروندان کرده و موجبات ناامنی محله را ایجاد کرده بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کار تحقیقاتی پاتوق های این متهم و همچنین مخفیگاه وی در محدوده شهرک غرب، شناسایی شد و پس از هماهنگی با مقام قضایی، تیم های عملیاتی این کلانتری برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

رئیس کلانتری ۱۳۴، عنوان داشت: پس از چند شبانه روز انجام گشت های کنترل و مراقبت، در نهایت مخفیگاه متهم شناسایی شده و شب گذشته در حال استعمال مواد مخدر در مخفیگاهش بازداشت شد.

سرهنگ پرویزی، تصریح کرد: متهم به همراه خودروی سواری اش به کلانتری منتقل شد و تحت بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر زورگیری و سرقت از شهروندان طی ۱۳ فقره اعتراف کرد و در بازرسی از خودروی وی تعدادی سلاح سرد و قلابی کشف شد.

گفتنی است، در بازرسی از مخفیگاه این متهم نیز پنج دستگاه گوشی تلفن همراه و تعدادی زیادی کیف پول زنانه و مردانه مسروقه کشف و با شناسایی مالکانشان به آنها بازپس داده شد.