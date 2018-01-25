تکمیل پروژه توسعه فضای سبز معابر شهری قم تا پایان سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در راستای توسعه باغچه‌های معابر و توسعه فضای سبز در رفیوژهای حاشیه معابر شهر اظهار داشت: درختکاری در قالب باغچه‌های حاشیه معابر اصلی و فرعی شهر را سبز می‌کند و به شهر نشاط و طراوت می‌بخشد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه باغچه سازی در حاشیه معابر به ویژه مناطق پرتراکم کار سختی است افزود: با این وجود به دلیل اثرات مثبت این فضاها در روحیه شهروندان در تلاشیم تا پایان سال ۹۷ هیچ یک از معابر اصلی و نیمه اصلی شهر بدون درختکاری نباشد.

وی توسعه فضای سبز داخل کوچه‌ها و محلات را از دیگر طرح‌های سازمان برشمرد و تصریح کرد: در اجرای این طرح می‌توانیم از مشارکت شهروندان در محلات برای حفظ و نگهداری از فضای سبز استفاده کنیم که این موضوع نیازمند فرهنگسازی نیز هست.

جوادیان همچنین بر لزوم تغییر سیستم آبیاری از تانکر به آبیاری قطره‌ای و آب خام تاکید کرد و گفت: همه تلاش سازمان و ادارات فضای سبز مناطق باید بر حذف سیستم آبیاری با تانکر تا پایان سال ۹۷ متمرکز باشد، آبیاری با تانکر اتلاف انرژی و هزینه زیادی به همراه دارد که برای افزایش کیفیت آبیاری فضای سبز و کاهش هزینه‌ها این موضوع باید در اولویت اقدامات باشد.