دعوت ۳شرکت چینی برای مشارکت در آزادراه تهران-شمال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی‌کیا در سفر به چین، گفت: استفاده از تجربیات چین و تبادل تجربیات در امر سرمایه گذاری مشترک در ایران برای انجام کار و صادرات از اهداف این سفر است.

وی مذاکره با شرکت های چینی در مورد توریسم را از دیگر اقدامات بیان کرد و افزود: بنیاد مستضعفان در امر توریسم امکاناتی دارد و با شرکت های چینی در این زمینه نیز تبادل نظر می شود تا گردشگران چینی به ایران و گردشگران ایرانی به چین جذب شوند.

سعیدی کیا همچنین از مذاکره با دو شرکت چینی برای تامین منابع و ساخت ترمینال «ایران‌شهر» فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: مذاکرات مقدماتی که در تهران به طور مفصل انجام شده است در اینجا ادامه می یابد تا به جمع بندی مشترک برسیم.

وی افزود: در دیگر زمینه ها نیز از جمله لبنیات و بخش های دیگر مذاکراتی داریم تا سرمایه گذاری های مشترک در ایران برای امر صادرات داشته باشیم.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی همچنین به جلسه با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم پکن و مذاکره با آنان اشاره کرد و گفت: در این جلسه از تجربیات آنان استفاده خواهیم کرد و به علت اینکه یکی از کارهای ما مشارکت است ، استفاده از تجار ایران در چین و تجارب آنان نیز در دستور کار است.