عملیات اجرایی بیمارستان قائم(عج) تویسرکان ۷۸ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از روند ساخت بیمارستان قائم(عج) تویسرکان بابیان اینکه تا پایان امسال برخی از بخش های بیمارستان تحویل دستگاه بهره بردار می‌شود، افزود: این پروژه اکنون به بیمارستان ۱۵۳ تختخوابی ارتقا یافته است.

وی گفت: این بیمارستان از بخش‌های متنوع تخصصی و درمانی مانند ایزوله، دیالیز، سی تی اسکن، آی سی یو، سی سی یو، ال دی آر، فیزیوتراپی و آندوسکوپی برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهر سازی یادآور شد: این طرح از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان در سال ۹۴ بود که باید تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری می‌رسید.

علیزاده عنوان کرد: افزایش ۵۰ درصدی شمار تخت‌ها و بخش‌های تخصصی و درمانی این بیمارستان سبب افزایش اعتبارات مورد نیاز و زمان بیشتر برای تکمیل این طرح شد.

علیزاده عنوان کرد: با افزایش تخت‌ها و بخش‌های تخصصی، این بیمارستان به یک مرکز درمانی مطلوب و استاندارد تبدیل می‌شود که علاوه بر تویسرکان می‌تواند پاسخگوی نیاز درمانی شهرستان‌های مجاور نیز باشد.

وی تاکید کرد: چیلر و سایر تجهیزات این بیمارستان توسط پیمانکار خریداری شده و موتور خانه در حال تکمیل است.

وی عنوان کرد: بیمارستان قائم(عج) تویسرکان اکنون با توجه به روند مثبت اجرایی خود از ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و روزانه به صورت میانگین ۱۷۰ نفر در پروژه مشغول به کار هستند.

علیزاده ضمن اعلام افزایش حدود ۶۰ تخت به پروژه و اضافه شدن یک طبقه زیرزمین ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از این پروژه نیازهای بهداشتی و درمانی شهرستان در سال‌های آینده تامین شود.

وی با بیان اینکه تغییرات نسبت به بازدید قبل که در مهر ماه صورت گرفته محسوس و چشمگیر است، به پیمانکار تاکید کرد تا تکمیل فضاهای آزمایشگاه، آشپزخانه، رختشویخانه، استریل مرکزی و اورژانس را اولویت قرار دهد تا دستگاه بهره بردار بتواند به موقع نسبت به نصب تجهیزات اقدام کند.