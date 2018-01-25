مسئله تعهد و تفکر بسیجی در دانشگاه های توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با سرمربیان حلقه های صالحین بسیج دانشجویی خراسان جنوبی اظهار داشت: شاخصه دانشگاهی بودن با شاخصه بسیجی بودن مکمل یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه وقتی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی می رسیم که این تجمع بین تفکر بسیجی و دانشگاهی حاصل شود، بیان کرد: هیچ کدام به تنهایی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سایه انقلاب رشد کمی و کیفی بسیار قابل ملاحظه ای از نظر دانشگاهی داشته ایم، عنوان داشت: اما عده زیادی از آن هایی که این مراحل را به پایان رسانده اند تنها به زندگی خود و رفاه خود می اندیشند و تعهد نسبت به کشور جامعه خود ندارند.

عبادی ادامه داد: اگر این شدت پیدا کند پشت به کشور و جامعه خود می کنند یعنی از آن همه رشد کمی و کیفی که داشته ایم بهره برداری نمی کنیم.

جای تفکر بسیجی در جامعه خالی است

وی به علل و عوامل این امر اشاره کرد و گفت: مسلما ناکارآمدی هایی از سطح دوران اولیه تحصیلی و خانواده ها وجود داشته به گونه ای که خانواده ها فرزندان خود را هدفمند تربیت نکرده اند آموزش و پرورش و دانشگاه نیز تنها به دروس و کتاب ها پرداخته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه جای تفکر بسیجی که به علم جهت دهد در جامعه خالی است، بیان داشت: هر فردی وقتی دوران تحصیل خود را تمام می کند باید بداند دینی به مردم دارد و این مسئولیت الهی، انسانی و بسیجی است که به دانش جهت می دهد.

عبادی اضافه کرد: بنابراین اگر پیشرفت کمی و کیفی صرفا جهت علمی داشه باشد و همراه با تفکر تعهد آور نباشد محصولی نخواهد داشت.

وی خطاب به بسیجیان گفت: شما مجموعه هایی هستید که دانش و ایمان، دانشگاهی بودن و حوزوی بودن، علم و تعهد، تخصص و تعهد را به هم در می آمیزید و این باید گسترش پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اگر این تفکر گسترش پیدا کند به طور حتم بسیار از مسائل جنبی که در دانشگاه می گذرد در کنار این خود به خود حل خواهد شد.

عبادی با تأکید بر اینکه دانش بدون تعهد دنیا را به آتش کشید، عنوان داشت: نیاز امروز بشر این است که از سرگردانی خارج شود و هدف اصلی خود را پیدا کند.

وی اضافه کرد: در پای این هدف اصلی که همیشه امیدوار، دلگرم، پایبند به ارزش ها بوده و خدمت برای دیگران بر خدمت به خود برای او ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تفکر بسیجی وقتی همراه علم باشد به آن زیبایی و کارآیی می دهد، بیان کرد: لذا گذشته از مسئولیت که نسبت به خود دارید باید روی طرح ها و برنامه ها بیش از همه برای توسعه این تفکر تلاش کنید.

عبادی تأکید کرد: اگر بخواهیم مشکلات موجود تکرار نشود باید مسئله تعهد که همان تفکر بسیجی است توسعه یابد.