مصرف داروهای ضد صرع در دوران بارداری ممنوع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بهرامی در حاشیه چهاردهمین کنگره بین المللی صرع در ارتباط با موضوع صرع و بارداری اظهار داشت: هرچند که ممکن است این مشکل شایع نباشد ولی حدود نیم درصد از زنان باردار احتمال دارد که مبتلا به صرع باشند.

وی افزود: اگر پزشک معالج شناخت از بیماری صرع داشته باشند در ۹۰ درصد موارد، مادران باردار به به سلامتی زایمان کرده و هیچ مشکلی آنها و نوزادشان را تهدید نمی‌کند.

این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه علت های صرع مختلف است، گفت: فردی که تنها یک بار دچار تشنج شده را نمی توان گفت صرع دارد و نشانه ابتلا به این بیماری، به بیش از ۲ بار تشنج داشتن است.

بهرامی با بیان اینکه زنان مبتلا به صرع که قصد بارداری دارند باید برنامه‌ریزی‌های لازم را قبل از بارداری و شش ماه پیش از آن انجام دهند تاکید کرد: این زنان باید دو ماه قبل از اقدام به بارداری مصرف اسید فولیک را به صورت روزانه مدنظر قرار دهند.

این فلوشیپ صرع و نوار مغزی ادامه داد: مصرف فولیک اسیدارقبل از بارداری باید شروع و در دوران بارداری ادامه یابد تاخطرنقص عصبی در نوزاد را کاهش دهد همچنین خواب و تغذیه مناسب در این زمان بسیار حائز اهمیت بوده و بهتراست که استرس واضطراب نداشته باشند.

بهرامی با بیان اینکه مادران باردار نباید ترسی از مصرف داروهایشان در دوران بارداری داشته باشند، گفت: مصرف نکردن کردن این داروها عوارض زیادی برای مادر باردار و جنین به همراه خواهد داشت که درصورت تشنج سبب کمبود اکسیژن در جنین و احتمال سقط، جدا شدن جفت و خونریزی داخل مغزی وحتی مرگ جنین می‌شود.

متخصص مغز و اعصاب با تاکید بر اینکه مادران باردار مبتلا به صرع نباید به هیچ عنوان داروهایشان را قطع کنند، گفت: دوز موثر دارو توسط پزشک تعیین می‌شود و بیمار باید در این دوران حتما تحت نظر پزشک باشد تا خطری آن و جنین را تهدید نکند همچنین انجام برخی از آزمایش‌هاو سونوگرافی‌های ویژه برای بررسی وضعیت جنین ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: زنان باردار مبتلا به صرع اواخر بارداری بهترهروزانه ۱۰ میلی گرم مکمل ویتامین k مصرف کرده و نوزاد نیز هنگامی که متولد می‌شود یک میلی گرم از این ویتامین به صورت عضلانی برای آن تزریق شود.

این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: زنان باردار مبتلا به صرع در اکثر مواقع می‌توانند به صورت طبیعی زایمان کنند ولی اگر در ماه آخر دچار تشنج شده یا احتمال این مشکل هنگام زایمان برای آنها وجود دارد باید به صورت سزارین زایمان کنند.

بهرامی خاطرنشان کرد: این زنان بعد از زایمان تا ۲۴ ساعت باید تحت نظر پزشک باشند و در دوران شیردهی نیز از ترس عوارض دارو نباید داروهای شان را قطع کنند چرا که این مسئله عوارض زیادی برای آنها و نوزادشان دارد ‌ومصرف دارو نمیتواند مانعی برای شیردهی باشدو به طور کلی همه این موارد باید با مشاوره پزشک انجام شود.