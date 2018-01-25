  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

ایلدریم: آمریکا با حمایت از تروریسم خودش را تحقیر می‎کند

ایلدریم: آمریکا با حمایت از تروریسم خودش را تحقیر می‎کند

نخست‎وزیر ترکیه از آمریکا به خاطر حمایت از کردهای «پ ی د» و «ی پ گ» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید تاکنون ۳۰۰ عضو «پ ی د» و «ی پ گ» در عملیات شاخه زیتون کشته شده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از آمریکا گفت: توقع نداریم همپیمان ما در ناتو از تروریست‌ها حمایت کند. آمریکا درواقع با حمایت از سازمان‌های تروریستی خودش را تحقیر می‌کند.

گفتنی است ترکیه از شنبه ۳۰ دی‌ماه با نقض تمامیت ارضی سوریه، مواضع کردها در شهر عفرین را مورد حمله قرار داد.

بهانه ترکیه برای چنین اقدامی، تصمیم یک‌جانبه آمریکا برای ایجاد نیروی مرزی ۳۰ هزار نفره با مشارکت کردهای سوریه بود.

کد مطلب 4209839
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها