به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخستوزیر ترکیه میگوید تاکنون ۳۰۰ عضو «پ ی د» و «ی پ گ» در عملیات شاخه زیتون کشته شدهاند.
وی همچنین با انتقاد از آمریکا گفت: توقع نداریم همپیمان ما در ناتو از تروریستها حمایت کند. آمریکا درواقع با حمایت از سازمانهای تروریستی خودش را تحقیر میکند.
گفتنی است ترکیه از شنبه ۳۰ دیماه با نقض تمامیت ارضی سوریه، مواضع کردها در شهر عفرین را مورد حمله قرار داد.
بهانه ترکیه برای چنین اقدامی، تصمیم یکجانبه آمریکا برای ایجاد نیروی مرزی ۳۰ هزار نفره با مشارکت کردهای سوریه بود.
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