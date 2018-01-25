به گزارش خبرنگار مهر، مجید روستا پیش از ظهر پنج شنبه در ستاد بازآفرینی پایدار شهری خراسان جنوبی بیان کرد: توجه به بافت فرسوده در همه دولت ها بوده اما روز به روز پیچیده تر می شود.

وی با بیان اینکه سیاست بازآفرینی شهری، توجه به دارایی های هر شهر است، افزود: یکی از ابعاد کاری این استاد، توانمندسازی مردم در محلات هدف است.

روستا بیان کرد: توانمند سازی مردم نیازمند ابزارسازی، آموزش و ترویج دارد که این امر را باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: ستاد بازآفرینی شهری به دنبال مشخص کردن سهم نیست بلکه می خواهد نقش هر کس را مشخص کند.

وی ادامه داد: اگر هر کس نقش خود را در چهارچوب یک برنامه به خوبی ایفا کند، مسائل مالی حل خواهد شد.

روستا با اشاره به سند بازآفرینی ۱۷ شهریور بیان کرد: این سند، برنامه ریزی بازآفرینی در مقیاس محله است که می خواهد نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی را با هم ادغام کند.

عضوهیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: این سند باید در دستور کار شورای برنامه ریزی قرار گیرد.

طرح فرزان بیرجند نیازمند بازنگری است

روستا با اشاره به اجرای طرح فرزان در بیرجند بیان کرد: این طرح یکی از جراحی های بی هدف شهری در بیرجند بوده که مردم و مدیریت را درگیر کرده و باید بازنگری شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه پل موسی بن جعفر(ع) بیان کرد: تعهد ما برای بازگشایی این محور دو میلیارد تومان بوده این در حالی است که تاکنون قریب به پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک کرده ایم.

روستا با بیان اینکه نهاد توسعه محله مربوط به شهرداری است، افزود: شهرداری باید این برنامه را از خود دانسته و به آن نیز توجه کند.

وی ادامه داد: مردم، اعضای شورا را تنها برای زیباسازی و یا جمع آوری زباله های شهری انتخاب نکرده اند بلکه به خاطر آموزش و امنیت فرزندانشان انتخاب کرده اند.

مسائل اجتماعی اولویت اول بافت فرسوده است

روستا بیان کرد: بیرجند بیشترین روستاهای ادغام شده و در معرض مخاطرات و بحران های شهری در کل کشور را دارد که پیشگیری و پیش نگری این مسئله باید مورد توجه باشد.

وی بیان کرد: در شهرستان های خراسان جنوبی اقداماتی انجام خواهد شد اما این اقدامات باید تبدیل به برنامه شهری شود.

روستا با بیان اینکه باید به این باور برسیم که اولویت اول بافت های فرسوده، مسائل اجتماعی است، افزود: همچنین به این بافت ها باید به عنوان دارایی شهر نگاه شود.