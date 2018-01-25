به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در دیدار با حجت السلام عادل مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اظهار کرد: همکاری بین جهاد کشاورزی و اداره کل اوقاف می تواند بخش اعظمی از مشکلات کشاورزان را در اجرای سامانه های نوین آبیاری حل کند.

وی بیان کرد: با همکاری و وحدت رویه می توان مشکلات کشاورزان و بهره برداران بخش را مرتفع کرد.

خمسه یاد آور شد : با توجه به اینکه استان قزوین با مشکل کم آبی مواجه است راهی جز اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی و باغی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: بایستی با تعامل و همکاری دستگاههای اجرای به ویژه اداره اوقاف در راستای تسریح در اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان حرکت کرد.

حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف قزوین نیز در ادامه اظهار کرد: بیش از یک سوم اراضی کشاورزی استان وقفی است و این خود یک پتانسیل بالقوه برای خدمت رسانی مطلوب تر به مردم است.