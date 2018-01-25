نیروگاه مفتح مصرف مازوت را به حداقل برساند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه مقابله با آلودگی هوای استان همدان اعلام کرد: نیروگاه شهید مفتح باید با توجه به مشکلات آلایندگی ناشی از مصرف مازوت در فصل زمستان، مصرف آن را کم کند و نحوه و میزان مصرف سوخت گاز در نیروگاه مفتح به منظور به حداقل رساندن مصرف مازوت توسط شرکت گاز مشخص شود.

محمودرضا عراقی تاکید کرد: نیروگاه مفتح مکاتبه لازم با وزارت نیرو برای اختصاص ۱۰۰ درصد سوخت گاز را به عمل آورد در غیر این صورت نسبت به کاهش میزان تولید در حد نیاز استان اقدام کند.

وی ادامه داد: نیروگاه مفتح باید نسبت به اعلام برنامه زمانبندی نصب سیستم Online به نحوی که شروع عملیات نصب از اوایل سال ۹۷ باشد اقدام و در جلسات بعدی کارگروه مقابله با آلودگی هوای استان گزارش پیشرفت کار ارائه شود.

عراقی در ادامه این جلسه در خصوص نصب ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در مراکز شهرستان های استان، اظهار داشت: با توجه به درآمد شهرداری از محل عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی که باید در امور زیست محیطی هر شهر هزینه شود، با پیگیری دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری، شهرداری اسدآباد باید ایستگاه پایش کیفی هوای اسدآباد را به آنالایزرهای ازن و PM۲.۵ تجهیز کند.

وی افزود: بر این اساس شهرداری همدان نیز باید نسبت به نصب تابلو دوم نمایشگر کیفی هوا در همدان اقدام کند و شهرداری های مربوطه در سایر شهرهای دارای ایستگاه پایش کیفی هوا از جمله ملایر، نهاوند، اسدآباد و کبودراهنگ نسبت به نصب تابلو نمایشگر کیفی هوا اقدام کنند.

وی هماهنگی با ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان و رعایت حقوق شهروندی را از ملزومات استقرار ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در استان دانست و افزود: با توجه به اهمیت صحت داده های ایستگاه های پایش کیفی هوا با پیگیری دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری، شهرداری ها در کاربری هایی با شعاع اثر گذار بر ایستگاه ها، ضمن ملحوظ نمودن اهمیت صحت داده ها هماهنگی های لازم را با حفاظت محیط زیست انجام دهند و مجوزها باید بگونه ای صادر شود که در سالیان متمادی کاربری ها نیاز به تغییر نداشته باشند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز گفت: با توجه به انتقال ایستگاه پایش کیفی هوای شهر همدان به یکی از مراکز شلوغ شهر، توانسته ایم آلودگی هوای را واقعی تر نشان دهیم.

عادل عربی در ادامه افزود: به طور کلی شاهد کاهش آلودگی هوا در کل سطح استان در سال ۹۶ در مقایسه با سال۹۵ بوده ایم، به طوری که تعداد روزهای حالت هشدار استان از ۱۳۶ روز در سال ۹۵ به ۸۳ روز در سال ۹۶ کاهش یافته است و حالت اضطرار نیز ۹۰ درصد کاهش داشته است.