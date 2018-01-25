به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی محمد مهدی مروج الشریعه در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: پیگیری مهمترین بخش در روند اجرایی طرح‌ها است که مورد غفلت واقع شده و پیگیری باید به صورت مستمر تا حصول نتیجه قطعی ادامه یابد.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، تمام فرآیندها را مطابق دستورالعمل ها و آیین نامه‌های اجرایی تخصصی جهت جذب حداکثری تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به دقت پیگیری و اجرا کنند، افزود: برای اینکه به توسعه برسیم به پیگیری مستمر جدا از هر گونه شعار و فرافکنی و واژه‌های بازدارنده نیاز داریم و آنچه مسلم است پیگیری فقط یک شاخص دارد و آن هم نتیجه قطعی با هر گونه پاسخی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید در فرآیندسازی‌ها توقف ایجاد کرد زیرا این روند بسیار وقت گیر است و حق مردم در این راستا ضایع می شود، افزود: یکی از دلایل زمان بر شدن فرآیند توسعه استان خراسان جنوبی، از دست دادن زمان و عدم پیگیری مستمر طرح‌ها است که از هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و بانک ها نخواهم پذیرفت.

مروج الشریعه اظهار کرد: طبق ابلاغیه ای که به فرمانداران ارسال خواهد شد، فرمانداران ۱۱شهرستان استان کارگروه ویژه ای برای طرح اشتغال روستایی و عشایری ایجاد کنند تا تکلیف بانک ها در موضوعات اعتباری و تسهیلات روشن شود و بر همین اساس فرمانداری‌ها ارزیابی خواهند شد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در مرحله اول تخصیص اعتبار روستایی و عشایری باید بیشترین همت را به کار بندیم گفت: حتی یک دقیقه زمان نباید بیهوده صرف شود و گزارش اقدامات فرمانداران به صورت لحظه ای رصد شود.

وی تصریح کرد: هر فرمانداری حداقل باید هفته ای سه یا چهار جلسه برای جذب اعتبارات و تسهیلات بانکی و اشتغالزا برگزار کرده و گزارش پیشرفت کار را به صورت روزانه به دبیرخانه کارگروه اعلام کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان تاکید بر اینکه دستگاه‌های تخصصی باید دستورالعمل‌های موجود را در اختیار فرمانداران قرار دهند تصریح کرد: فرمانداران سراسر استان نیز، کارگروه ویژه اشتغال شهرستان را در اسرع وقت جهت بررسی فوری طرح های ذی زبط تشکیل دهند.

وی گفت: باید بدانیم اگر منابع تخصیص یافته و تسهیلات بانکی سهم استان را برای این استان جذب کرده ایم وظیفه خود را انجام داده ایم در غیر این صورت جز اتلاف وقت و از بین بردن سهم مردم کاری انجام نداده ایم و باید پاسخگوی مردم باشیم.

مروج الشریعه گفت: امروز امانت مردم را در دست داریم در حالی که مردم گرفتار هستند و باید این حقیقت را دریابیم کسی که در زندان گرفتار است شاید من و شما مسئول باشیم و باید به دغدغه های مردم در زمینه اشتغال، معیشت و رفاه مردم، پیشگیری از اتلاف وقت مردم در دستگاه‌های خدمات رسان به سرعت پاسخگویی داشته باشیم.