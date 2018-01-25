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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاروزی قزوین:

۱۰ بهمن ماه آخرین مهلت بیمه محصولات زراعی و باغی استان قزوین

۱۰ بهمن ماه آخرین مهلت بیمه محصولات زراعی و باغی استان قزوین

قزوین- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: مهلت انعقاد قرارداد بیمه محصولات زراعی و باغی استان تا پایان ۱۰ بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، مسعود ربانی در این باره اظهار کرد: در تفاهمنامه منعقد شده با صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان، مهلت انعقاد قرارداد بیمه محصولات زراعی گندم و جو آبی و دیم در مناطق سردسیر و معتدل سرد تا پایان ۱۰ بهمن ماه تمدید شد.

وی افزود: همچنین بیمه محصول و  تنه درختان محصولات آلبالو، آلو، انار، انگور آبی روسیمی، بادام آبی بذری و پیوندی، زردآلو، زیتون، سیب، فندق آبی، گردو، گیلاس و هلو و شلیل با رعایت موارد فنی تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشاورزان و باغداران خواست: تا هر چه سریعتر با مراجعه به کارگزاری های بیمه محصولات کشاورزی نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی اقدام کنند.

کد مطلب 4209854

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