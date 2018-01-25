به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی، ظهر پنجشنبه در نشست گروه خبری فجر گلستان با کمیتههای تخصصی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده ۳۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، جوانان همراه با پروژههای عمرانی با کمک ادارات ورزش و جوانان شهرستانها و هیئتهای ورزشی در سطح استان برگزار خواهد شد.
وی در این جلسه از اجرای ۲۰ همایش پیادهروی خانوادگی و همگانی در شهرها و بخشهای استان خبر داد و افزود: منطقه نهایی جام روستا قهرمان با حضور چهار تیم برتر در دهه فجر امسال برگزار میشود.
رئیس کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر استان گلستان از نخستین المپیاد ورزشی در ۱۰ رشته خبر داد و گفت: این المپیاد در بخش داژبال، دارت، طناب زنی، لیلی، هفتسنگ و غیره در استان برگزار میشود.
وی افزود: جامعه ورزش استان گلستان از وجود ۲۷۴ شهید ورزشکار دوران دفاع مقدس و سه شهید مدافع حرم برخوردار است.
طیبی اظهار کرد: عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، همایش بزرگ فرزندان انقلاب در شهرهای مختلف، مسابقات تیرکمان جایزه بزرگ از دیگر برنامههایی است که در دهه فجر امسال اجرا خواهد شد.
وی از کلنگ زنی پنج پروژه عمرانی در این ایام خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی آمادهسازی زمین والیبال ساحلی گمیشان، خانه بوکس گنبد، سالن ورزشی روستای قلعه محمود گرگان، سالن ورزشی روستای یله سالیان آققلا و روستای کنگور کلاله در این ایام انجام خواهد شد که ساخت هر سالن ورزشی در این مناطق حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
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