باند سرقت مغازه و اموال در بابل متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحسن جعفری اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اموال داخل خودرو، مغازه و اماکن خصوصی، مراتب در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل، افزود، پس از تشکیل تیم های اطلاعاتی و هدایت عملیاتی ماموران اجرایی پلیس آگاهی استان ، کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان با بررسی های همه جانبه موفق به شناسایی دو نفر از این سارقان شدند.

سرهنگ جعفری، خاطرنشان کرد: با هماهنگی های قضائی متهمان در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازجوئی های به عمل آمده تاکنون به ۲۷ فقره سرقت با همکاری ۳ مالخر اموال مسروقه اعتراف کردند.

سیدمحسن جعفری در ادامه اظهار داشت: در عملیاتی ضربتی سه مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و به همدستی با متهمان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی بابل با اشاره به کشف یک دستگاه خودروی نیسان سرقتی، که متهمان آن را در یکی از خیابان های این شهرستان پارک کرده بودند، گفت: درادامه بازرسی از محل اختفای اموال مسروقه توسط این افراد ۱۶ قلم اموال سرقتی به ارزش تقریبی ۴۲۵ ریال کشف شد.

وی در خاتمه ضمن توصیه شهروندان به رعایت هشدارهای انتظامی و تجهیزخودرو، مغازه و منزل خود به تجهیزات ایمنی و بازدارنده از آنان خواست: برای ایجاد امنیتی پایدار در شهرستان و مقابله با هرگونه ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.