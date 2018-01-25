شکست تیم والیبال شهرداری قزوین در بازی اول مرحله پلی آف

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز رقابت های مرحله پلی آف، لیگ یک والیبال باشگاه های کشور، شاگردان حسن ثقفی در تیم والیبال شهرداری قزوین در خانه با نتیجه ۳ -۱ برابر تیم گل گهر سیرجان شکست خوردند.

در این بازی که در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد، دیدار دوم دوتیم پنجشنبه هفته آینده در سیرجان برگزار می شود

چهارمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر در الوند آغاز شد

این رقابت های دو روز در رده های سنی نونهالان و نوجوانان و با شرکت بیش از ۲۷۵ سنگنورد از سراسر کشور، در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.

رقابت های سنگنوردی در بخش سرطناب، و قرقره امروز در بخش پسران و فردا در بخش دختران به میزبانی ورزشگاه امام علی شهرستان الوند برگزار می شود.

تیم فوتسال بانوان کاسپین قزوین نایب قهرمان دور رفت لیگ یک شد

در پایان دور رفت رقابت های لیگ یک فوتسال بانوان کشور، تیم شهرداری در بازی نهایی با نتیجه ۴ بر ۳ آساره اندیمشک را شکست داد و نایب قهرمان شد.

شاگردان غیاثوند با ۴ برد و یک تساوی و به دلیل تعداد گل کمتر بعد از تیم پیشرو تکین تهران در جایگاه دوم دور رفت ایستاد.

این رقابت ها با شرکت ۶ تیم طی ۵ روز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد.

تنیسور قزوینی در اردوی آسیانه میانه

سینا حکیما از قزوین به اردو و مسابقات طرح هوپس آسیا میانه دعوت شد.

مسابقات و اردوی طرح هوپس آسیا میانهبا شرکت تنیسورهای قزاقستان، ترکمنستان و هر چهار ملی پوش تیم ملی نونهالان در آکادمی بین المللی تهران برگزار می شود.

این اردو و مسابقات تا تاریخ یک شنبه ۸ بهمن ادامه خواهد داشت.

سینا حکیما در مسابقات انتخابی تیم ملی نونهالان توانست نایب قهرمان شده و جواز حضور در مسابقات آسیا میانه را کسب کرد.

محسن شیشه گرها هدایت و مربیگری سینا حکیما در مسابقات آسیا میانه را بر عهده دارد.

تیم فوتبال امید کاسپین فردا به میدان می رود

در هفته نهم مسابقات فوتبال دسته اول امید باشگاه های کشور، تیم فوتبال کاسپین قزوین فردا برابر شهرداریتبریز صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۴در ورزشگاه مرزداران آذربایجان شرقی برگزار می شود.

شاگردان صادق افشار بازی هفته هشتم را با نتیجه ۲-۱ برابر شهرداری اردبیل واگذار کرده بودند.