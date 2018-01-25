جامعه بدون توجه به آموزش و پرورش به توسعه نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به این که داشتن مهارت در حوزه های مختلف، نیازی اساسی برای نسل های آینده است، گفت: تربیت نیروی انسانی خلاق، کارآفرین و مجهز به مهارت های لازم زندگی و شغلی نیازمند برنامه ریزی عالمانه است.

یونسی بر ذائقه سنجی از خانواده ها در خصوص رشته های مورد نیاز برای برگزاری دوره ها در این طرح تاکید کرد و افزود: ظرفیت سازی های لازم برای اجرای طرح مهام بصورت دقیق انجام شود.

وی بر بر برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیازسنجی شهرستانی و منطقه ای و ظرفیت ها و زیرساخت های استان در بخش های مختلف تاکید نمود و اظهار داشت: هماهنگی های بین سازمانی لازم پیش از نهایی شدن طرح از سوی آموزش و پرورش استان صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به در پیش بودن ایام الله دهه فجر، انقلاب اسلامی را یکی از عظیم ترین رخدادهای جهان در اواخر قرن بیستم توصیف نمود و ابراز داشت: انقلاب اسلامی با پشت سرگذاشتن دو اندیشه غالب شرقی و غربی بر اداره جهان و ارایه اندیشه یی نو مبتنی بر دین به زعامت مردی الهی همه معادلات را بهم ریخت.

وی انقلاب اسلامی را بزرگ ترین انقلاب ۳۰۰ سال اخیر در جهان عنوان کرد و گفت: بجز انقلاب اسلامی مردم ایران، تمام انقلاب های جهان از آرمان های خود عقب نشینی کردند و از مسیر اصلی خود منحرف شدند.

یونسی با اشاره به این که دشمنان انقلاب در طول ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انواع توطئه ها و نیرنگ ها سعی در براندازی نظام داشتند و هیچ گاه دست از نقشه های شیطانی خود نمی کشند، خاطر نشان ساخت: دشمنان نظام امروز نیز بدنبال ایجاد شکاف بین مسئولین و مردم و اثبات ناکارآمدی نظام هستند که بحمدالله در تمام این سال ها و در ماجرای اخیر در سایه بصیرت، هوشیاری و حضور تمام قد مردم در صحنه از هیچ کدام از توطئه های خود طرفی نبستند و جمهوری اسلامی با اقتدار و عزت به حیات پربرکت خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به این که علیرغم وجود برخی مشکلات، مردم ما در حوادث اخیر نشان دادند که همواره حامی انقلاب هستند و هیچ گاه دست از آرمان های انقلاب نمی کشند، افزود: ملت ایران یقینا در دهه فجر بویژه در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز با حضور پرشور خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می زند و بار دیگر با آرمان های امام راحل، شهدای والامقام و مقام معظم رهبری تجدید میثاق می کند.