جشنواره قرآن و عترت رخداد بزرگ فرهنگی در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی ظهر پنجشنبه در جلسه سیاست گذاری هفته قرآن و عترت در سالن کنفرانس این اداره کل در ساری گفت: جشنواره هفته قرآن و عترت به عنوان رخداد بزرگ فرهنگی و قرآنی است که از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: با همکاری دستگاه های عضو شورای سیاست گذاری هفته قرآن و عترت، امید می رود تا شاهد برگزاری جشنواره خوبی باشیم و روز شمار هفته قرآن و عترت که از شنبه پنجم اسفند آغاز می شود و برای یک هفته نامگذاری شده است.

جاودانی ادامه داد: شنبه(۵ اسفند) با عنوان« نماز و تحکیم خانواده»، یک شنبه(۶ اسفند) با عنوان«تلاوت و بصیرت»، دوشنبه(۷ اسفند) با عنوان «هنر و معنویت»، سه شنبه(۸ اسفند) با عنوان «پژوهش و خردورزی»، چهارشنبه(۹ اسفند) با عنوان «آموزش و تربیت دینی»، پنج شنبه(۱۰ اسفند) با عنوان «ایثار و شهادت»، نامیده شده اند که جمعه(۱۱ اسفند) اختتامیه نمایشگاه هفته و قرآن و عترت است.

جاودانی اظهار کرد: اختتامیه جشنواره هفته قرآن و عترت، ساعت ۹ صبح ۱۱اسفند در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، برگزار می شود.

وی بیان کرد: اختتامیه مسابقات قرآنی ، خط و نقاشی و عکس در ،تجسمی و فیلم ،مقالات ،نمایشگاه قرآن و عترت و محصولات فرهنگی و کارگاه های تخصصی در طول یک هفته برگزارمی شود.