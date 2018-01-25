به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مبلغی ظهر پنجشنبه در سی و دومین مراسم تجلیل از برگزیدگان کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه قرآن کریم برای زمین و طبیعت نقش ویژه ای قائل شده است، اظهار داشت: اگر در گذشته به طبیعت و زمین تنها در بخش های خرد کشاورزی نگاه می شد، امروز نگاه توسعه ای و زیست محیطی بر این حوزه حاکم شده است.

وی با بیان اینکه در قرآن مجید نیز در سطح کلان به زمین نگاه شده است، تصریح کرد: گوهرهای نهفته و مخزن هایی در زمین برای بشر قرار گرفته است، آبی که در زمین ساکن شده از جمله این خزائن است.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه کشاورزی در اسلام نیز دارای اهمیت ویژه ای است، افزود: علاوه بر منطق علمی، منطق دینی نیز بر کشاورزی و بهره برداری از آب و خاک برای استفاده بشر تاکید کرده است.

آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه کشاورزی را باید اولویت فعال و پویای برنامه ها بدانیم، افزود: بر اساس منطق دین کشاورزی فواید مختلفی دارد؛ بهداشت روحی و نشاط انسان از جمله این فواید است.

وی با بیان اینکه کشاورزی نقش ویژه ای در کنترل بحران اقتصادی دارد، تصریح کرد: اگر کشاورزی را اولویت متمرکز بدانیم در این صورت توانسته ایم در کنترل بحران های اقتصادی نقش اساسی ایفا کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه کشاورزی محیط زیست را نیز جلا می دهد و آنچه در کانون محیط زیست قرار دارد سرسبز کردن و ایجاد کردن باغات در زمین است، افزود: گاهی احساس می کنیم که تنها مساجد و کعبه و ... مقدس هستند، که البته همینطور هستند، اما بر اساس منطق دین کشاورزی نیز یک امر مقدس است چون نشانه ای از خداست.