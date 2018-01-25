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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

رئیس حوزه هنری مازندران:

۳۰۰ اثر به جشنواره قرآن و عترت در مازندران ارسال شد

۳۰۰ اثر به جشنواره قرآن و عترت در مازندران ارسال شد

ساری - رئیس حوزه هنری مازندران از ارسال ۳۰۰ اثر تاکنون به این حوزه برای برگزاری جشنواره هفته قرآن و عترت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی ظهر پنجشنبه در جلسه سیاست گذاری هفته قرآن و عترت گفت: ۳۰۰ اثر تاکنون به این حوزه جهت برگزاری جشنواره هفته قرآن و عترت، ارسال شد که در حال داوری است و بابکارگیری فضای مجازی، استقبال خوبی از جشنواره هفته قرآن و عترت شد.

دبیر جشنواره هفته قرآن و عترت مازندران نیزبا اشاره به اینکه انجام کار فرهنگی و قرآنی فعالیتی ارزشمند است از برگزاری جشنواره هفته قرآن و عترت در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

حسن سلطان پناه گفت: جشنواره هفته قرآن و عترت در رشته های قرآنی شامل حفظ، قرائت، تواشیح، اذان، ابتهال، همخوانی و سرود، در رشته سینمایی شامل فیلم کوتاه، مستند، فیلمنامه نویسی  و نمایشنامه نویسی جشنواره ادبی شامل مقالات، داستان، شعر رشته نمایشی شامل تعزیه، تئاتر، نمایشنامه خوانی و تجسمی شامل نقاشی،خوشنویسی و عکس از۵ تا۱۱اسفند ماه سال جاری در سالن فرهنگ و ارشاد مازندران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4209867

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