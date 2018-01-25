ترکیب تیم فوتبال گسترش فولاد برابر نفت تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم آماده گسترش فولاد تبریز و نفت تهران در حالی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در ورزشگاه اختصاصی تیم تبریزی آغاز می شود که ترکیب آبی پوشان گسترش فولاد مشخص شد.

فیروز کریمی سرمربی گسترش فولاد برای این دیدار از دخسوس درون دروازه تیمش استفاده می کند. میثم جودکی، احمدرضا زنده روح، سامان نریمان جهان، میلاد زنیدپور، ادسون هنریکه، یوسف سیدی، پیمان بابایی، مسیح زاهدی، اسماعیل فرهادی و آندارنیک تیموریان دیگر بازیکنان گسترش فولاد در این بازی هستند.

حضور نریمان جهان و زنیدپور در ترکیب اصلی یکی از نکات اصلی این ترکیب است که به نظر می رسد آبی پوشان تبریزی برای کسب هر سه امتیاز وارد زمین می شوند و تمام عناصر هجومی خود را در میدان خواهند داشت.

بازی رفت این دو تیم در تهران با تساوی بدون گل به اتمام رسیده بود.