به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصر هاشمی از ورود سامانه بارشی جدید به آسمان استان و بارش باران و برف در مناطق مختلف خبر داد و اظهار داشت: پیرو اطلاعیه مرکز پیش بینی استان انتظار داریم شدت بارندگی ها برای شنبه صبح تا اواخر شب باشد.

وی افزود: بارش این سامانه بین ۱۵ تا ۲۵ میلیمتر در مناطق بیشینه فعالیت و ۵ تا ۱۵ میلیمتر در غالب نقاط خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی لرستان همچنین در خصوص بارش برف گفت: کارشناسان مرکز پیش بینی ارتفاع برف در مناطق مسکونی نواحی سردسیر استان را ۵ تا ۱۵ سانتیمتر تخمین زده اند که امیدواریم محقق شود.

هاشمی افزود: انتظار می رود بیشینه سرعت باد ناشی از این شرایط بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت در مناطق شرقی و شمال غربی استان باشد، لذا به هم استانی های عزیز توصیه می شود بکار بردن اقدامات لازم (همراه داشتن زنجیر چرخ و ...) و رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از مخاطرات و کاهش خسارات احتمالی را مد نظر داشته باشند.