۴۳میلیارد دلار صادرات غیرنفتی/لزوم افزایش تعامل با کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج ظهر امروز در آیین بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان کرمان در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، اظهار داشت: در کشور نیاز به ظرفیت سازی داریم این ظرفیت سازی هم در حوزه تولید خدمات، تولید کالا، فضای کسب و کار و بنگاه ها است.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از زمینه ها امروز در کشور ظرفیت سازی ایجاد شده است، گفت: در بعضی از بخش ها خوب ظرفیت سازی شده اما در خیلی از بخش ها ظرفیت سازی خوبی صورت نگرفته به ویژه در جاهایی که باید ظرفیت سازی خود را با نیاز بازار و مشتری هماهنگ کنیم می بینیم بازار چیز دیگری نیاز دارد ما یک چیز دیگر تولید کرده ایم.

خسرو تاج عنوان کرد: همه مراکز دانشگاهی کارآفرینان باید بدانند که روند مصارف جهانی و بین المللی چیست و چرا ما به آن سمت حرکت نمی کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: امروز یکی از وظایف اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که ببینیم در کجاها باید ظرفیت سازی انجام شود.

وی بیان کرد: ظرفیت سازی باید به گونه ای باشد که صادرات و منابع پایداری برای کشور داشته باشد و اکنون منابع ما پایدار نیست و با مشاهده آمار متوجه می شویم در بخشی از اقلام کالاها کاهش شدید داریم.

خسرو تاج عنوان کرد: آماده همکاری با افرادی هستیم که دارای طرح توسعه ای بوده و می توانند ظرفیت در کشور را با همان نگاه رقابتی بالا ببرند.

رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور بیان داشت: یکی از مشکلات کنونی در زمینه سرمایه گذاری این است که اساس سرمایه گذاری ها رقابتی نبوده و با مطالعات اقتصادی توجیه طرح دیده نشده است.

وی گفت: علت اینکه در بعضی کالاها مشکل قیمت داریم و رقابتی نیستند این است که از اساس سرمایه گذاری این تولیدات بر پایه رقابتی نبوده و به همین دلیل امروز با مشکل مواجه شده ایم.

خسرو تاج افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت این آمادگی را داریم همه کارآفرینان در بخش ظرفیت سازی در کشور می توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند ما آنها را پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه برای صارات باید روابط بانکیمان را ساماندهی کنیم، تصریح کرد: اگر به فکر صادرات هستیم باید تعامل با دنیا را در چارچوب خوب، متعادل و منافع مشترک دنبال کنیم و باید از هر روش افراطی و تنشی که روابطمان را با دنیا و همسایگانمان به هم بزند پرهیز شود.

خسرو تاج بیان داشت: امروز مذاکرات در چارچوب برد - برد است، ممکن یک طرف در مذاکرات خام باشد و حرفه ای عمل نکند و طرف مقابل بتواند امتیاز بیشتر بگیرد؛ اما امروز توسعه ارتباطات فضا را به جای رسانده که همگی از دقیقترین تصمیمات و مقررات همه کشور ها خبر دارند و اینقدر شفاف سازی در اطلاع رسانی زیاد شده که کشورهای که مذاکره می کنند از همه مقرات و ضوابط داخلی یکدیگر خبر دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور ابراز داشت: برای توسعه صادرات برای اینکه در بخش بانکی، تعرفه های ترجیحی مشکلی نباشد و صادرکنندگان ما در شرایط برابر با بقیه شرکت کنند نیاز به تعامل با دنیا داریم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته چیزی حدود ۴۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور داشته ایم، اگر بخواهیم به اندازه دو درصد از صادرات غیرنفتی را به عنوان جایزه از صادر کنندگان حمایت کنیم نزدیک چهار هزار میلیارد تومان است.

خسرو تاج عنوان کرد: اگر بخواهیم در شرایط متعادل از صادرات حمایت کنیم چیزی نزدیک چهار هزار میلیارد تومان نیاز داریم و هر میزان این رقم در مجلس تعیین شود ما یک قدم به جلو حرکت کرده ایم و می توانیم با دو درصد از آنچه که صادر کنندگان انجام می دهند حمایت کنیم.