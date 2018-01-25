معاون جدید سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری و آیین تودیع و معارفه معاونین سیاسی اردبیل تغییر و تحول را امری عادی توصیف کرد.

اکبر بهنام جو با تاکید به اینکه هر سه معاونت استانداری اردبیل تغییر یافته است، ادامه داد: از معاونت امور اقتصادی پیگیری طرح های اقتصادی و اشتغال زا و از معاونت عمرانی توسعه گردشگری استان انتظار می رود.

وی متذکر شد: شعار «زمستان بیدار» باید محقق شود و مشکلات اشتغال و اقتصاد با تلاش همه نهادها رفع شود.

رئیس شورای اداری استان تصریح کرد: از معاونت سیاسی نیز ارج نهادن به جوانان و حمایت از توسعه سیاسی استان را انتظار داریم.

بهنام جو توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی را از سوی معاونت سیاسی ضروری دانست و خواستار توجه به نیازمندی های استان شد.

در این جلسه معاون سابق سیاسی استانداری اردبیل نیز با تاکید به اینکه در طول فعالیت خود جمله ای دروغ نگفته است، اضافه کرد: بنده مخالف خشونت هستم.

ناصر نصیری تصریح کرد: اغتشاشات اخیر بیش از اینکه به مسائل اقتصادی مرتبط باشد به مسائل فرهنگی مرتبط است.

وی تاکید کرد: مسئولان باید به فکر رفع مشکلات مردم بوده و چهره مردمی داشته باشند تا تعامل با مردم افزایش یابد.

معاون سابق سیاسی استانداری اردبیل در ادامه به برخی اظهار نظرها اشاره کرد و بیان داشت: بحث های منطقه ای خیانت است و برای توسعه همه حوزه ها و شهرها می بایست دست به دست هم دهند.