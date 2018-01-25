۱۴ فیلم جشنواره بین المللی فجر در بندرعباس اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد با اعلام خبربرگزاری سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با تهران در بندرعباس گفت: این جشنواره ۱۳ الی ۲۱ بهمن ماه در سینما ستاره شهر بندرعباس برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمترین رویداد سینمایی کشور است که با هماهنگی های صورت گرفته با معاونت سینمایی امسال در بندرعباس نیز بخشی از این فیلم ها اکران می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اذعان داشت: در جلسات فی ما بین با معاونت سینمایی بر انتخاب فیلم های با کیفیت و مشهور تاکید شده است و مطمئناً امسال فیلم های انتخاب شده از سطح مطلوبی برخوردار خواهند بود و به گونه ای انتخاب می شود که پاسخگوی همه ذائقه ها باشد.

درویش نژاد به قیمت بلیط ها اشاره کرد و گفت: قیمت بلیط ها ۱۰ هزار تومان می باشد و علاقمندان برای پیش خرید آن می توانند به سایت www.sBelit.ir مراجعه کنند .

وی در خصوص نام فیلم ها عنوان کرد: انتخاب فیلم ها در مراحل پایانی قرار دارد که متعاقباً اعلام خواهد شد .