  1. استانها
  2. اردبیل
۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اردبیل:

محموله اسباب بازی قاچاق در مشگین شهر توقیف شد

محموله اسباب بازی قاچاق در مشگین شهر توقیف شد

اردبیل- جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از توقیف محموله اسباب بازی قاچاق در مشگین شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، رحیم سروری ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد:این محموله یک دستگاه کامیونت شامل انواع پارچه، لوازم خانگی، البسه و اسباب بازی است.

وی ارزش ریالی این محموله را یک میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در سه راهی روستای شعبان متوجه کامیونت شدند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان متذکر شد: در بازرسی ها ۱۰ هزار و ۸۸ قلم انواع لوازم خانگی، پارچه، اسباب بازی و پارچه کشف شد.

به گفته سروری این کالا ها فاقد مدارک گمرکی بوده و به همراه خودرو توقیف شده اند.

کد مطلب 4209910
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها