محموله اسباب بازی قاچاق در مشگین شهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، رحیم سروری ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد:این محموله یک دستگاه کامیونت شامل انواع پارچه، لوازم خانگی، البسه و اسباب بازی است.

وی ارزش ریالی این محموله را یک میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در سه راهی روستای شعبان متوجه کامیونت شدند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان متذکر شد: در بازرسی ها ۱۰ هزار و ۸۸ قلم انواع لوازم خانگی، پارچه، اسباب بازی و پارچه کشف شد.

به گفته سروری این کالا ها فاقد مدارک گمرکی بوده و به همراه خودرو توقیف شده اند.