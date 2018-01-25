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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

وزارت خارجه مصر: اتهامات «مک‌کین» گزافه و واهی است

وزارت خارجه مصر: اتهامات «مک‌کین» گزافه و واهی است

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای به موضع گیری سناتور جمهوریخواه آمریکایی علیه قاهره واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن مواضع جان مک‌کین سناتور جمهوریخواه به مناسبت سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه مصر آنرا بی اساس خواند.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: مصر با این مواضع مخالف است زیرا اتهاماتی بیهوده و مغایر با اوضاع مصر و روند سیاسی آن است. انقلاب ژانویه متعلق به مردم مصر است و نیازی نیست کسی درباره آن موضع گیری کند. این اقدامات در راستای تلاش های دیگر برای مصادره جشن های مصری ها به مناسبت انقلاب ژانویه است.

وزارت خارجه مصر بیان کرد: مایه تاسف است که اقدامات و دستاوردهای مصر در زمینه دموکراسی و حقوق بشر و نیز دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی مهم آن و برنامه اصلاحات اقتصادی اش نادیده گرفته شده است.

شایان ذکر است که جان مک کین قبلا سرکوب معارضان سیاسی در مصر و بازداشت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ را محکوم کرده بود و درباره اینکه انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار شود ابراز تردید کرده بود.

کد مطلب 4209915

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